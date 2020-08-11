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عدن - ياسمين التهامي - سقوط عشرات الحوثيين في معارك مع الجيش بالبيضاء !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وأصيب العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي، في معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإسناد طيران التحالف، في منطقة قيفة بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن. وأوضحت مصادر محلية، إن المعارك العنيفة في مناطق بلاد آل الجوف، اسفرت عن مقتل قيادات من المليشيا، بعد هجوم شنه الجيش الوطني والمقاومة. وذكرت المصادر أن الجيش حرر جبل صفوان، وأسر 7 من المليشيا بينهم مشرف يدعى أبو ثائر العوسجي، إضافة لإحراق طقمين في منطقة جوف النقباء. كما شنت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية، أسفرت عن تدمير دبابة وطقم وآليات وأسلحة وعتاد للمليشيات في منطقة السخار بالمديرية. وأصيب العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي، في معارك عنيفة مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإسناد طيران التحالف، في منطقة قيفة بمديرية القريشية بمحافظة البيضاء، وسط اليمن. وأوضحت مصادر محلية، إن المعارك العنيفة في مناطق بلاد آل الجوف، اسفرت عن مقتل قيادات من المليشيا، بعد هجوم شنه الجيش الوطني والمقاومة. وذكرت المصادر أن الجيش حرر جبل صفوان، وأسر 7 من المليشيا بينهم مشرف يدعى أبو ثائر العوسجي، إضافة لإحراق طقمين في منطقة جوف النقباء. كما شنت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات جوية على مواقع المليشيات الحوثية، أسفرت عن تدمير دبابة وطقم وآليات وأسلحة وعتاد للمليشيات في منطقة السخار بالمديرية.

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