شكرا لقرائتكم خبر عن سقطرى .. اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني الجنوبي تناقش برنامج فعالية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقطرى .. اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني الجنوبي تناقش برنامج فعالية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني الجنوبي محافظة أرخبيل سقطرى برنامج الفعالية الجماهيرية المطالبة بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض التي تقام في عاصمة المحافظة حديبوه وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 اغسطس2020م. واستعرض احمد جمعان رئيس اللجنة التحضيرية للائتلاف في أرخبيل سقطرى خطة البرنامج لإقامة فعالية تطالب بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وعودة مؤسسات الدولة للعمل لتلبية مصالح المواطنين التي توقفت منذ سيطرة الانتقالي على محافظة أرخبيل سقطرى بقوة السلاح والاستيلاء علي الممتلكات العامة. واكد جمعان ان أهداف ومبادئ الائتلاف التي تضمنتها أدبيات تأسيسه وفي مقدمتها رؤيته لحل القضية الجنوبية حلا عادلا وفقاً لمرجعيات الحل السياسي التي توافق عليه اليمنيون ومن ضمنها قيام دولة اتحادية تقضي على المركزية وتضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة. وأشار جمعان ان هناك لجان مشكّلة لمتابعة بقية البرنامج ومنها للجلوس مع المكونات للحضور والمشاركة في المظاهرة التي تلبي مطالب الجميع وأهمها تسريع اتفاق الرياض وعودة الشرعية للمحافظة. ت اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني الجنوبي محافظة أرخبيل سقطرى برنامج الفعالية الجماهيرية المطالبة بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض التي تقام في عاصمة المحافظة حديبوه وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 اغسطس2020م. واستعرض احمد جمعان رئيس اللجنة التحضيرية للائتلاف في أرخبيل سقطرى خطة البرنامج لإقامة فعالية تطالب بتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وعودة مؤسسات الدولة للعمل لتلبية مصالح المواطنين التي توقفت منذ سيطرة الانتقالي على محافظة أرخبيل سقطرى بقوة السلاح والاستيلاء علي الممتلكات العامة. واكد جمعان ان أهداف ومبادئ الائتلاف التي تضمنتها أدبيات تأسيسه وفي مقدمتها رؤيته لحل القضية الجنوبية حلا عادلا وفقاً لمرجعيات الحل السياسي التي توافق عليه اليمنيون ومن ضمنها قيام دولة اتحادية تقضي على المركزية وتضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة. وأشار جمعان ان هناك لجان مشكّلة لمتابعة بقية البرنامج ومنها للجلوس مع المكونات للحضور والمشاركة في المظاهرة التي تلبي مطالب الجميع وأهمها تسريع اتفاق الرياض وعودة الشرعية للمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقطرى .. اللجنة التحضيرية للائتلاف الوطني الجنوبي تناقش برنامج فعالية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.