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عدن - ياسمين التهامي - البنك المركزي اليمني يصدر تعميماً هاماً بشأن "الدولارات البيضاء"!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ البنك المركزي بصنعاء إعادة التأهيل التقني والتطوير لغرفة المقاصاة التابعة له. مطالبا البنوك التجارية ابتداء من اليوم الاثنين، إعادة التعامل بالمقاصة للعملات الأجنبية عبره لتسوية التعاملات بين عملاء البنوك. و أشار في تعميم له اليوم، أن التعامل بالمقاصة يجب أن يتم بواسطة شيكات نقدية صادرة صادرة عن البنوك أو عملائها. و وجه البنوك التجارية بايقاف الحسابات الجارية المفتوحة فيما بينها وعدم تنفيذ أي عمليات أو تسويات مالية بين البنوك لأرصدة محلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية إلا عبر حسابات البنوك طرف البنك المركزي. و نوه إلى أن توريدات البنوك بالدولار إلى حساباتها طرف البنك المركزي يجب أن تكون من الفئة البيضاء المقبولة للتداول (غير المقطعة)، و وفق ذلك تلزم البنوك عملائها بالإيداع من الفئة البيضاء. البنك المركزي بصنعاء إعادة التأهيل التقني والتطوير لغرفة المقاصاة التابعة له. مطالبا البنوك التجارية ابتداء من اليوم الاثنين، إعادة التعامل بالمقاصة للعملات الأجنبية عبره لتسوية التعاملات بين عملاء البنوك. و أشار في تعميم له اليوم، أن التعامل بالمقاصة يجب أن يتم بواسطة شيكات نقدية صادرة صادرة عن البنوك أو عملائها. و وجه البنوك التجارية بايقاف الحسابات الجارية المفتوحة فيما بينها وعدم تنفيذ أي عمليات أو تسويات مالية بين البنوك لأرصدة محلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية إلا عبر حسابات البنوك طرف البنك المركزي. و نوه إلى أن توريدات البنوك بالدولار إلى حساباتها طرف البنك المركزي يجب أن تكون من الفئة البيضاء المقبولة للتداول (غير المقطعة)، و وفق ذلك تلزم البنوك عملائها بالإيداع من الفئة البيضاء.

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