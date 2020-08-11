شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تتخطى 20 مليون حالة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إصابات كورونا حول العالم تتخطى 20 مليون حالة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ زت إصابات كورونا حول العالم 20 مليون حالة، الاثنين، مع تسجيل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر من نصف الحالات المعروفة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا المرض التنفسي أصاب ما لا يقل عن أربعة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض الإنفلونزا الحادة سنويا. في الوقت نفسه، تجاوز عدد حالات الوفاة من كوفيد-19 الحد الأعلى لعدد الوفيات جراء الإنفلونزا سنويا، مسجلا أكثر من 728 ألف حالة وفاة. وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، أن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5023649، بزيادة 48690 حالة مقارنة بإحصائها السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 558 ليصل الإجمالي إلى 161842 وفاة. ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة. وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن ثمة فجوة كبيرة بين الأموال اللازمة لمكافحة زت إصابات كورونا حول العالم 20 مليون حالة، الاثنين، مع تسجيل الولايات المتحدة والبرازيل والهند أكثر من نصف الحالات المعروفة. وقالت منظمة الصحة العالمية إن هذا المرض التنفسي أصاب ما لا يقل عن أربعة أضعاف متوسط عدد الأشخاص الذين يصابون بأمراض الإنفلونزا الحادة سنويا. في الوقت نفسه، تجاوز عدد حالات الوفاة من كوفيد-19 الحد الأعلى لعدد الوفيات جراء الإنفلونزا سنويا، مسجلا أكثر من 728 ألف حالة وفاة. وذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، أن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5023649، بزيادة 48690 حالة مقارنة بإحصائها السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 558 ليصل الإجمالي إلى 161842 وفاة.ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة. وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن ثمة فجوة كبيرة بين الأموال اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وما يجري التعهد بتقديمه في هذا الصدد على مستوى العالم. لكنه قال إنه يرى "براعم أمل". وأضاف في إفادة صحفية مقتضبة: "هناك فرصة دائما لعكس اتجاه الجائحة"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا حول العالم تتخطى 20 مليون حالة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.