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عدن - ياسمين التهامي - لماذا اعتذر رئيس نادي الزمالك المصري للشعب العراقي؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، اعتذاره للعراق حكومة وشعباً، وذلك عقب تصريحات أدلى بها مؤخراً، عبر فيها عن "خوفه" على النادي من "أن يحدث له مثل العراق". وقال منصور خلال لقائه بمسؤولي المجموعات "الزملكاوية" على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرتضى منصور أكثر شخص في مصر يحب شعب وبلد العراق فهو شعب محترم وأحييه من داخل نادي الزمالك". وأضاف منصور: "اعتذر لحكومة وشعب العراق إذا حدث سوء فهم بسبب مقولتي عن خوفي على الزمالك من أن يحدث له مثل العراق".وفقاً لـ "السومرية نيوز". وتابع قائلاً: "فكل الاحترام والتقدير للعراقيين جميعاً وهذا التشبيه كان خوفا على النادي مثلما كنا نخاف على العراق". يشار إلى أن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي "أنا متأكد لو مشيت الزمالك هيبقى زي العراق بالضبط". رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، اعتذاره للعراق حكومة وشعباً، وذلك عقب تصريحات أدلى بها مؤخراً، عبر فيها عن "خوفه" على النادي من "أن يحدث له مثل العراق". وقال منصور خلال لقائه بمسؤولي المجموعات "الزملكاوية" على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرتضى منصور أكثر شخص في مصر يحب شعب وبلد العراق فهو شعب محترم وأحييه من داخل نادي الزمالك". وأضاف منصور: "اعتذر لحكومة وشعب العراق إذا حدث سوء فهم بسبب مقولتي عن خوفي على الزمالك من أن يحدث له مثل العراق".وفقاً لـ "السومرية نيوز".وتابع قائلاً: "فكل الاحترام والتقدير للعراقيين جميعاً وهذا التشبيه كان خوفا على النادي مثلما كنا نخاف على العراق". يشار إلى أن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور قال في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي "أنا متأكد لو مشيت الزمالك هيبقى زي العراق بالضبط".

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