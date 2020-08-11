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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يكشفون لأول مرة اختراقهم لأهم جهة في التحالف السعودي الإمارتي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ جماعة الحوثي انها حققت اختراقا استخباراتيا مهما في جسم التحالف العربي بقيادة جماعة الحوثي انها حققت اختراقا استخباراتيا مهما في جسم التحالف العربي بقيادة السعودية ، والمحت وسائل اعلام تابعة للحوثيين ان استخبارات الجماعة حققت انجازا مهما وخطيرا داخل الجبهات السعودية. وتحدث القيادي البارز في الجماعة ورئيس هيئة الاستخبارات بصنعاء ، اللواء عبدالله يحيى الحاكم , المعروف باسم ” ابوعلي الحاكم ” عن تنامي القدرة الاستخباراتية لقواتهم في مواجهة التحالف واختراقه . حديث القيادي ابوعلي الحاكم جاء خلال اجتماع لضباط الاستخبارات وفق وكالة سبأ التي تبث من صنعاء , موجها شكره لمن قال عنهم المتعاونين خلف جبهات الحدود , في اشارة الى ان استخباراتهم استطاعت اختراق القوات السعودية . واكد أن هناك مرحلة جديدة من العمل الاستخباري اليمني ببعديه المرحلي والاستراتيجي وفق تعبيره

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