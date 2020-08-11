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عدن - ياسمين التهامي - البحرين تفقد 29% من إيرادات الحكومة في النصف الأول ل 2020 !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ هبوط أسعار النفط وتداعيات تفشي وباء هبوط أسعار النفط وتداعيات تفشي وباء كورونا إيرادات حكومة البحرين إلى التراجع بنسبة 29 بالمئة في النصف الأول من 2020. وقالت وكالة أنباء البحرين، الاثنين، إن الإيرادات النفطية للحكومة هبطت 35 بالمئة، بينما تراجعت الإيرادات غير النفطية 13 بالمئة. وارتفع الإنفاق الحكومي اثنين بالمئة في النصف الأول من العام. وفي يوليو/ تموز، قالت البحرين إنها ستضيف حوالي 177 مليون دينار (470 مليون دولار) إلى ميزانية الدولة للعام 2020 في إنفاق طارئ لمحاربة جائحة فيروس كورونا. وقالت وكالة ستاندر اند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، في مايو/ أيار، إن العجز في ميزانية البحرين من المنتظر أن يرتفع إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 4.6 بالمئة في 2019، فيما يرجع إلى حد كبير إلى هبوط أسعار النفط.

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