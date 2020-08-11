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عدن - ياسمين التهامي - البيضاء.. قتلى وجرحى حوثيون بمواجهات مع الجيش الوطني في قيفة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ د الجيش الوطني، اليوم، مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية في منطقة قيفة بمديرية القريشة بمحافظة البيضاء. ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن مصادر محلية قولها إن المواجهات بين قوات الجيش الوطني ومقاتلي الحوثي المحتدمة في بلاد آل الجوف بقيفة منذ أيام أسفرت، اليوم الاثنين، عن مقتل عدد من قيادات الحوثيين. وأفادت المصادر أن قوات الجيش شنت اليوم هجوما ضد مواقع تسيطر عليها جماعة الحوثي وتمكنت من تحرير جبل صفوان واعتقال 7 من مقاتلي الحوثي بينهم مشرف يدعى أبو ثائر العوسجي، إضافة إلى إحراق طقمين في منطقة جوف النقباء. وذكرت الوكالة أن طيران التحالف العربي شن 5 غارات جوية على مواقع مقاتلي الحوثي أسفرت عن تدمير دبابة وطقم عسكري وآليات وأسلحة وعتاد في منطقة السخار بالقريشة. د الجيش الوطني، اليوم، مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية في منطقة قيفة بمديرية القريشة بمحافظة البيضاء. ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن مصادر محلية قولها إن المواجهات بين قوات الجيش الوطني ومقاتلي الحوثي المحتدمة في بلاد آل الجوف بقيفة منذ أيام أسفرت، اليوم الاثنين، عن مقتل عدد من قيادات الحوثيين. وأفادت المصادر أن قوات الجيش شنت اليوم هجوما ضد مواقع تسيطر عليها جماعة الحوثي وتمكنت من تحرير جبل صفوان واعتقال 7 من مقاتلي الحوثي بينهم مشرف يدعى أبو ثائر العوسجي، إضافة إلى إحراق طقمين في منطقة جوف النقباء. وذكرت الوكالة أن طيران التحالف العربي شن 5 غارات جوية على مواقع مقاتلي الحوثي أسفرت عن تدمير دبابة وطقم عسكري وآليات وأسلحة وعتاد في منطقة السخار بالقريشة.

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