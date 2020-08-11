شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تصوير الفنانة ياسمين صبري خِلسة وهي بالبكيني على الشاطئ برفقة شخص غريب. . والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة ..شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور مسربة للفنانة المصرية ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وهي على شاطئ البحر وترتدي ملابس البحر المايوه البكيني.

وتظهر ياسمين صبري في الصور بوجهها وظهرها وهي رفقة زملائها في الوسط الفني، حيث بدا من زاوية التصوير أن شخصا التقطها لها دون علمها “خلسة” ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• تسريب اول صورة لزوجة الفنان "رامز جلال" .. ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع بجمالها الشديد .. شاهد

• هل تخيلتم شكل الفنانة هيفاء وهبي وهي بدون مكياج.. شاهدو المفاجأة الصادمة التي نشرتها اليوم .. صور

• فنانة تركية كانها حورية من الجنة تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو

• عاجل : السعودية تطيح بدفعة جديدة من المسؤولين ورجال الأعمال بتهمة الفساد ..شاهد من هو المسؤول الكبير ، ورجل الأعمال البارز الذين تصدرو القائمة

• وداعا للشيخوخة المبكرة وامراض السكري والسرطان .. هذا المشروب البسيط متوفر في كل بيت وينهي مشكلتك للأبد ..تناوله يوميا وعش مرتاح البال ..شاهد

• من رياضة “الأرداف” إلى المسبح بـ”البكيني”.. الفنانة السعودية "روز" تصدم بظهور جديد وفاضح ..شاهد الفيديو

• نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة "شمس الملاء" بملابس جريئة بين احضان حبيبها .. والمفاجأة كيف كانت نهاية السهرة الفاضحة ..شاهد

• عاجل : وفاة مذيعة عربية شهيرة قبل دقائق من ظهورها على الهوى .. والسبب صادم للجميع ..شاهد من تكون

Advertisements

• شاب سعودي لم يستطع مقاومة رغبته الحيوانية فوقع بفضيحة مدوية .. شاهد ماذا فعل بإمرأة محجبة في الشارع .."فيديو"

• جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور

• عارضة الأزياء الكويتية "فاطمة المؤمن" تتجاوز كل الخطوط الحمراء بظهورها الفاضح على البحر ..شاهد الصور

• عريس سعودي ينتقم من عروسته في أول أسبوع الزواج .. أفقدها الذاكرة وأدخل ذئباً عليها ورماها عارية في الشارع .. وعند التحقيق معه اعترف بمفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..شاهد

• تسريب فيديو صادم للفنانة ياسمين صبري وهي تسبح شبه عارية .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة على ظهورها الفاضح ..شاهد

• مذيعة قناة MBC تتزوج أوسم طيار سعودي ..استضافته في برنامج "صباح الخير يا عرب" ولم تستطع تمالك نفسها امام جماله ..شاهد الصور

• نجمة مسلسل " أرطغرل " تسقط فريسة في شباك الفضيحة .. وتصدم جمهورها بهذة الصور الخادشة ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

ويبدو أن الصور قديمة وقبل زواجها من أحمد أبوهشيمة، لكن مغردون أعادوا نشرها مرة أخرى، متغزلين فيها الأمر الذي طالب البعض بعدم نشر هذه الصور كونها لا تعلم بتصويرها معتبرين أن ذلك تعدي على حياتها الخاصة.

ودائمًا ما تثير ياسمين صبري الجدل سواء بصورها أو تصريحاتها وخاصة بعد ارتباطها برجل الأعمال “أبوهشيمة”، حيث أصبحت محل اهتمام الجمهور المصري والعربي

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” مع الفنان أحمد مجدي والذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا لم يخل من الانتقادات بسبب أدائها في نفس الوقت.