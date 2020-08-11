شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من رياضة "الأرداف" إلى المسبح بـ"البكيني".. الفنانة السعودية "روز" تصدم بظهور جديد وفاضح ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الفاشينستا السعودية مودل روز سبب اختفائها المفاجئ عن حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه بسبب ضغوط نفسية تعرضت لها في الآونة الأخيرة.

وقالت مودل روز بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”: “لكل اللي قلقوا على اختفائي المفاجئ عن السوشيال ميديا، أحب أطمنهم عليا وأقولهم إني كنت براجع نفسي وبصفي ذهني بعد فترة من الضغط وأنا الحين كويسة وبطمنكم عليا”.

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ونصحت مودل روز جمهورها قائلة: “صفوا ذهنكم، تخلصوا من مشاكلكم وابعدوا عن كافة الأخطاء من عقولكم واحتفظوا فقط بالأشياء السعيدة في عقولكم.. استمتعوا بحياتكم”.

ثم شاركت مودل روز بكل جرأة جمهورها، يوماً كاملاً من حياتها، عرضت تفاصيله بلا حياء، بدأته من لقطة أثناء استيقاظها في سريرها، ثم ممارستها الرياضة التي تُركز على شد الأرداف والصدر، بملابس كاشفة.

ثم استعرضت مودل روز لحظة دخولها الحمام بعد ممارسة الرياضة، ونشرت مقاطع لها وهي تحت الدش، وكتبت لجمهورها ببخار الماء “أحبكم”، ثم نزلت للاسترخاء في المسبح، وارتدت بيكيني أسود، وعادت لممارسة طقوس الاعتناء بالبشرة وهي ترتدي روب الحمام فقط، واختتمت يومها بارتداء هوت شورت للخروج في سهرة مع أصدقائها.

وأثارت مودل روز غضباً واسعاً مؤخراً بعد ظهورها في صورة مخلة من حفل للشواذ، وكانت رفقة صديقتها وخلفهما رجل عاري تماماً.

ولفت بعض النشطاء في تعليقاتهم على الصورة الصادمة إلى أنه من الممكن أن يكون تم التقاط هذه الصورة من إحدى حفلات المثليين، خاصة وأن مودل روز أكدت في أكثر من مناسبة دعمها للمثليين بشكل واضح وسبق أن كشفت عن صداقة قوية تجمعها بشاب مثلي يتواجد معها في المنزل نفسه.

والفاشينستا السعودية مودل روز من الشخصيات التي تكثر حولها إثارة الجدل، وذلك بسبب جرأتها في الإطلالات التي تعتمدها عادة أو في تصريحاتها والفيديوهات التي تنشرها، مثل فيديو رقصة المؤخرة، ورقصها بملابس مكشوفة مع شاب وفتاة

• المصدر : وطن يغرد خارج السراب