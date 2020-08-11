شكرا لبحثكم عن خبر مصر تعرقل المسافرين اليمنيين إليها بشرط جديد والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت السلطات المصرية، الاثنين، قرار جديد بشأن المسافرين اليمنيين.
و بموجب التعميم الجديد، أعادت مصر العمل باجراء فحص كورونا لكل اليمنيين الراغبين الدخول الى اراضيها، ابتداء من السبت المقبل، وفق تعميم للخطوط الجوية اليمنية.
و بحسب التعميم؛ سيكون على المسافرين اليمنيين، إجراء تحليل "بي سي آر" للكشف عن كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى الأراضي المصرية.
يأتي ذلك بعد أن كانت الحكومة المصرية أقرت، الاسبوع الماضي، اعفاء اليمنيين من بطاقة التامين الصحي وفحص كورونا.
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