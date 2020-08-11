شكرا لبحثكم عن خبر وفيات بإنهيار منزل غربي صنعاء وانهيارات صخرية تشرد سكان عدة مناطق والدفاع المدني يحذر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الإثنين، بإنهيار منزل غربي العاصمة صنعاء، بالتزامن مع تحذيرات من قبل الدفاع المدني.

وذكرت المصادر أن إمراتين توفيتا بمديرية مناخة، إثر إنهيار منزلهما نتيجة الامطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تضرب كافة المحافظات للأسبوع الرابع.

وأشارت المصادر إلى أن الانهيارات الصخرية دفعت سكان عدة مناطق بمديريات مناخة والحيمتين وبني مطر إلى النزوح إلى المدارس.

وخلفت سيول الامطار الغزيرة عشرات القتلى والمفقودين خلال الأيام الماضية بكافة المحافظات.

وكان فريق الدفاع المدني التابع لوزارة الداخلية التي تديرها المليشيا الحوثية، أعلن انتشال جثة الطفلة ندى حسين البالغة من العمر 13 عاما، بعد أن توفت غرقا في سد قاع الصبلة المربك بوادي الطيال بمديرية خولان في محافظة صنعاء؛ حين كانت الطفلة في نزهة مع أهلها وغرقت عندما حاولت السباحة في السد، كما تمكن فريق الغوص والانقاذ المائي في المصلحة من انتشال جثة المواطن عصام عبدالله محمد احمد البالغ من العمر 35 عاما والذي مات غرقا في سد حلوان بمديرية الرجم، محافظة المحويت، عندما حاول السباحة في السد.

وجددت المصلحة تحذيرها من السباحة في السدود والمواجل والبرك والمستنقعات والسوايل.

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