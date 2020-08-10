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الكشف عن أسباب عدم أداء محافظ عدن الجديد اليمين الدستوري

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة أسباب عدم أداء محافظ عدن الجديد، أحمد حامد لميس، اليمين الدستوري، وذلك بعد مرور أكثر من 10 أيام من صدور قرار التعيين.

 

وقالت المصادر، ان إجازة العيد تسببت في عدم أداء محافظ عدن، أحمد حامد لملس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض.

 

 

وأضافت، أن من أسباب عدم أداء لميس اليمين الدستوري أيضا، انتقال أعضاء الوفد الحكومي المفاوض في الرياض إلى العاصمة المصرية القاهرة لقضاء إجازة العيد مع أسرهم، فيما انتقل أعضاء "المجلس الانتقالي الجنوبي"، إلى أبوظبي.

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وبحسب المصادر فإن من المتوقع عودة اعضاء الحكومة والانتقالي المشاركين في مفاوضات الرياض خلال الايام القليلة القادمة إلى الرياض، على أن يعقب ذلك أداء محافظ عدن لليمين الدستوري.

 

وطبقا للمصادر، فإنه لا يوجد أي مؤشرات واضحة حتى الآن على تعقيدات أو رفض رسمي لتنفيذ الالتزامات الجديدة، مؤكدة أن إجازة عيد الأضحى الطويلة، هي السبب في الجمود الحاصل.

 

وكانت قد اعلنت عن آلية تسريع "اتفاق الرياض" ووافقت عليه الشرعية والانتقالي، اعقب ذلك تكليف معين عبد الملك بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما، وتعيين محافظ ومدير لأمن عدن، وتخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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