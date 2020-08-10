شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : منخفض جوي جديد يضرب هذه المحافظات اليمنية ابتداء من يوم الغد وهطول أمطار غزيرة وسيول جارفة تجتاح المدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من المتوقع أن تدخل الأجواء اليمنية، غدا الثلاثاء، منخفضاً جوياً مصحوباً برياح وعواصف رعدية في المحافظات الشرقية.

وتوقع الفلكي اليمني، جميل الحاج، بأن محافظتي المهرة وحضرموت، ستتضرر بالمنخفض، إضافة إلى صحراء الربع الخالي وأجزاء واسعة من البلاد.

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وبحسب الحاج، فإنه من المتوقع أن يتبعه منخفض أخر مطلع الأسبوع المقبل، يشتد تأثيره على اليمن من تاريخ 17 أغسطس الجاري.

منخفض جوي جديد يضرب المحافظات اليمنية

وتشير المؤشرات المناخية إلى استمرار موجة الأمطار المصاحبة للمنخفض الجوي من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الجمعة المقبلة، وفق الحاج.

وأشار إلى أن المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الجنوبية والشرقية من المهرة وحتى أبين والبيضاء، وكذا محافظات المرتفعات الغربية، ستتأثر بأمطار غزيرة نهاية الأسبوع الجاري.

وخلال الأسابيع الماضية شهدت معظم المحافظات اليمنية أمطارا غزيرة وتدفقاً كبيراً للسيول، أسفرت عن أضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات.