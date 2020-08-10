ورد للتو : تحذير هام لجميع المواطنين هذا ماسيحدث غداً الأول من نوعه في هذه المناطق

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عدن - ياسمين التهامي - حذر مصدر في الارصاد سكان المحافظات الشرقية والمهرة وحضرموت من امطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة تبداء من غداً الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة . وفي تصريح صحفي طالب المصدر السكان بتوخي الحذر في المحافظات الشرقية والابتعاد عن مجاري السيول كون الامطار ستصاحبها رياح ورعد وتستمر حتى الجمعة وعلى السكان الذين منازلهم مهددة بالانهيار نتيجة الامطار والسيول مغادرتها وعلى الاسر التي تسكن قرب مجاري السيول الحذر . . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

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