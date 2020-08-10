شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.... الحوثيون يحشدون بشكلٍ غير مسبوق لاقتحام وقتال أبناء هذه المحافظة الهامة بعد اتهامهم رسمياً بمقتل الإمام علي وعدم المبايعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحشد المليشيا الحوثية للقتال ضد أبناء ‏محافظة ‎البيضاء بعد اتهامهم بمخالفة البيعة والولاية وقتل الإمام علي بن أبي طالب في استخفاف واضح لعقول اليمنيين وخاصة الأطفال والجهلة منهم .

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وقالت مصادر محلية اليوم الإثنين إن الحوثيين استغلوا ذكرى الغدير والتي يرفضها اليمنيين لتحشد مقاتلين من محافظة صنعاء تحت إسم إعادة بيعه الإمام علي وإعادته إلى سده الحكم .

واضافت المصادر أن الحوثيين يستغلوا الناس البسطاء للقتال في صفوفهم بعد تحريفهم للتاريخ الإسلامي وتفسيراتهم المغلوطة للقران بهدف استخدام الدين للاستحواذ على السلطة والثروة وإقصاء جميع شرائح الشعب اليمني لصالح السلالة .

وأكدت المصادر أن الحوثيين يسعوا لاستغلال خرافة البيعة والتي صرفوا لها ملايين الدولارات للسيطرة على محافظة البيضاء بعد فشلهم في التقدم في محافظة مأرب نظرا للطبيعة الصحراوية والتي يفشل في القتال فيها العناصر التابعة للمليشيا والذين ينتمون أغلبهم إلى المناطق الجبلية . تحشد المليشيا الحوثية للقتال ضد أبناء ‏محافظة ‎البيضاء بعد اتهامهم بمخالفة البيعة والولاية وقتل الإمام علي بن أبي طالب في استخفاف واضح لعقول اليمنيين وخاصة الأطفال والجهلة منهم .

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وقالت مصادر محلية اليوم الإثنين إن الحوثيين استغلوا ذكرى الغدير والتي يرفضها اليمنيين لتحشد مقاتلين من محافظة صنعاء تحت إسم إعادة بيعه الإمام علي وإعادته إلى سده الحكم .

واضافت المصادر أن الحوثيين يستغلوا الناس البسطاء للقتال في صفوفهم بعد تحريفهم للتاريخ الإسلامي وتفسيراتهم المغلوطة للقران بهدف استخدام الدين للاستحواذ على السلطة والثروة وإقصاء جميع شرائح الشعب اليمني لصالح السلالة .

وأكدت المصادر أن الحوثيين يسعوا لاستغلال خرافة البيعة والتي صرفوا لها ملايين الدولارات للسيطرة على محافظة البيضاء بعد فشلهم في التقدم في محافظة مأرب نظرا للطبيعة الصحراوية والتي يفشل في القتال فيها العناصر التابعة للمليشيا والذين ينتمون أغلبهم إلى المناطق الجبلية . تحشد المليشيا الحوثية للقتال ضد أبناء ‏محافظة ‎البيضاء بعد اتهامهم بمخالفة البيعة والولاية وقتل الإمام علي بن أبي طالب في استخفاف واضح لعقول اليمنيين وخاصة الأطفال والجهلة منهم .

وقالت مصادر محلية اليوم الإثنين إن الحوثيين استغلوا ذكرى الغدير والتي يرفضها اليمنيين لتحشد مقاتلين من محافظة صنعاء تحت إسم إعادة بيعه الإمام علي وإعادته إلى سده الحكم .

واضافت المصادر أن الحوثيين يستغلوا الناس البسطاء للقتال في صفوفهم بعد تحريفهم للتاريخ الإسلامي وتفسيراتهم المغلوطة للقران بهدف استخدام الدين للاستحواذ على السلطة والثروة وإقصاء جميع شرائح الشعب اليمني لصالح السلالة .

وأكدت المصادر أن الحوثيين يسعوا لاستغلال خرافة البيعة والتي صرفوا لها ملايين الدولارات للسيطرة على محافظة البيضاء بعد فشلهم في التقدم في محافظة مأرب نظرا للطبيعة الصحراوية والتي يفشل في القتال فيها العناصر التابعة للمليشيا والذين ينتمون أغلبهم إلى المناطق الجبلية .