شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد أول وأحدث ظهور لـ الابن الأكبر لسمو ولي العهد محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لـ ابن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الأكبر. وظهر في الصور الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز . وحظيت الصورة بتداول واسع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي .

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