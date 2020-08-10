ابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

شركة النفط بحضرموت تقر زيادة في اسعار المشتقات النفطية ابتداء من منتصف اليوم "وثيقة" https://www.elyamnelaraby.com/494637/ وزارة الصحة تتسلم دفعتين من المساعدات الطبية لمكافحة كورونا بدعم سعودي https://www.elyamnelaraby.com/494644/ مليشيا الحوثي تفتح جبهة في البيضاء لتطويق قبائل مراد بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/494646/ رياح شديدة تضرب عدن وتُسبب أضراراً بالغة https://www.elyamnelaraby.com/494647 مليشيات الحوثي تعاود استهداف الأحياء السكنية بالتحيتا https://www.elyamnelaraby.com/494651/ مواطنو العاصمة يسخرون من الحوثي لهذا السبب https://www.elyamnelaraby.com/494655/ رحيل شركة MTN وعودة "سبيستل يمن" للهاتف النقال Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/494659/ تفاصيل استعادة أبناء القبائل زمام "المعركة الكبرى" في قيفة https://www.elyamnelaraby.com/494665/ البحسني يصدر عدداً من القرارات المهمة (النص) https://www.elyamnelaraby.com/494666/ الشرجبي: وزارة المياه تعمل على معالجة أزمة المياه التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن https://www.elyamnelaraby.com/494678/ الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا تلقي القبض على سارق عقب التعميم عليه بمداخل المكلا https://www.elyamnelaraby.com/494679/ غريفيث إلى الرياض في زيارة غير معلنة https://www.elyamnelaraby.com/494722/ وزير الإعلام يدين إعدام الميليشيات للأسير عبدالحافظ الطاهري https://www.elyamnelaraby.com/494730/ مستجدات كورونا في المناطق المحررة خلال الساعات الماضية https://www.elyamnelaraby.com/494735/

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