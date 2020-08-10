شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات كورونا في المناطق المحررة خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا، عن أبرز المستجدات التي شهدتها المناطق المحررة من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية خلال الساعات الماضية .



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وقالت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، انه جرى تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس منها 20 حالة في حضرموت وحالتين في مأرب، وتم تسجيل (3) حالات وفاة جميعها من حضرموت

وأضافت أنه تم تسجيل حالتي شفاء في حضرموت وشبوة .

بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1826) منها (518) وفاة و(915) تعافي