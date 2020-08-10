الإعلان رسمياً من صنعاء عن خبر غير سار ومؤسف وما سيحدث صادم لكافة اليمنيين.. إليكم التفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - أكد المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بصنعاء عمار الأضرعي، اليوم الإثنين، أن مخزوننا من مادة الديزل قد نفد، مشيراً إلى أن كل القطاعات الاقتصادية مهددة بالتوقف خلال الأيام القادمة.

وأوضح الأضرعي لـ”المسيرة” أنه وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا في أزمة المشتقات النفطية، قائلا “ليس لدينا كميات نفطية لتموين مؤسسة الطرقات والجسور لفتح الطرقات التي أغلقت نتيجة السيول”.

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وأضاف أنه وصلت غرامات التأخير للسفن النفطية المحتجزة لـ100 مليون دولار وهي تؤثر علينا بشكل مباشر.

وتابع “فروعنا في المحافظات المحتلة الجنوبية تعاني من أزمة، وما يسمى بحكومة هادي لم تؤمن لهم المشتقات النفطية”.

تجدر الإشارة إلى أن وزير النفط والمعادن أحمد دارس أكد في وقت سابق اليوم أن تحالف العدوان لم يفرج للجانب الخدمي من مادة الديزل سوى 17% من الاحتياج الضروري.

فيما أفادت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان لا يزال يحتجز 18 سفينة نفطية منها 4 سفن محملة بمادتي المازوت والغاز و14 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل.

ولفتت إلى أن إجمالي الغرامات المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية خلال الفترة من 2019 وحتى يوليو 2020 تقدر بمبلغ 101 مليون دولار.