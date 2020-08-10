شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الإوقاف والارشاد بالمهرة يواصل توزيع مستلزمات نظافة و تعقيم لمساجد حوف وحصوين. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن /خاص



يواصل مكتب الإوقاف و الارشاد بمحافظة المهرة توزيع مستلزمات نظافة و تعقيم المساجد ببقية مديريات المهرة في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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واوضح نائب مدير مكتب الإوقاف محمد أحمد الشاوش أن المرحلة الاولى من التعقيم شملت جوامع مديرية حوف الكبيرة بتوزيع أدوات نظافة منها علب صابون تلتها مساجد مديرية حصوين.

من جهته دعا نائب مدير الأوقاف والارشاد ابناء المهرة إلى التعاون مع مكتب الإوقاف في الحفاظ على نظافة الجوامع و الإلتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من وباء كورونا و الحرص على النظافة و استخدام المعقمات.



وقدم الشاوش شكره لمحافظ المهرة أ. محمد علي ياسر على دعمه و اهتمامه بمؤسسات الوقف و العاملين عليها و شكره لمدير مديرية حصوين الشيخ ياسر الأسد و لمحسن مستهيل مدير مكتب اوقاف حوف على حسن استقبالهم وعلى جهودهم المبذولة و المساهمة في تقدم التوعية من هذا الوباء للمواطنين.



من جهته حث مدير مديرية حصوين الشيخ ياسر الأسد الدعاة والخطباء بالمديرية إلى توحيد الصف والكلمة ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال ونبذ الفرقة والاختلاف وتنمية روح الاخوة بين المسلمين.