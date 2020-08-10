شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف عن توجيهات سعودية خطيرة للرئيس هادي بعد وصول غريفيث إلى الرياض… وكانت هذه المفاجأة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر دبلوماسي يمني بالعاصمة السعودية الرياض عن توجيهات سعودية للرئيس عبدربه منصور هادي لرفض المبادرة الأممية التي حلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن البريطاني مارتن غريفيث للحكومة اليمنية .

وبين المصدر بأن التوجيهات الصادرة من قبل السلطات السعودية للحكومة الشرعية بالرد على مباردة غريفيث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن بالرفض تحت مبرر أنها تنتقص من سيادة الحكومة اليمنية .

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وكان غريفيث قد سلم حكومة الرئيس هادي نسخة معدلة من المبادرة الأممية لحل الأزمة في اليمن مطلع يوليو الماضي.

وتتضمن مسودة المبادرة الأممية في أبرز بنودها، وقفا شاملا لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت لوضع نهاية للحرب المستمرة منذ نحو 6 سنوات.





وتوجه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض لإقناع حكومة هادي بالموافقة على مسودة المبادرة الأممية لوقف القتال في اليمن.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول أممي قوله إن غريفيث يصل الرياض اليوم الاثنين، في زيارة غير معلنة أو محددة المدة، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في حكومة هادي.

وبحسب المصدر فإن المباحثات تتركز حول إقناع حكومة هادي بالموافقة على مسودة المبادرة الأممية لوقف القتال في اليمن.