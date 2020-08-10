شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط اليمنية تفاجئ الجميع وتعلن عن أكثر من 100 مليون دولار غرامات السفن النفطية المحتجزه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكدت شركة النفط اليمنية أن التحالف يحتجز 18 سفينة نفطية في عرض البحر الأحمر منها 4 سفن محملة بمادتي المازوت والغاز و14 سفينة محملة بمادتي البنزين والديزل.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن إجمالي الغرامات المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية خلال الفترة من 2019 وحتى يوليو 2020 تقدر بمبلغ 101 مليون دولار.
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واعتبر البيان أن إمعان الأمم المتحدة في تجاهل المعاناة الإنسانية لليمن كان نتاجا لتحركها بعيدا عن مواثيقها التأسيسية
وحملت الشركة “الأمم المتحدة مسؤولية الشراكة الكاملة مع دول التحالف في الانتهاكات الناجمة عن استمرار القرصنة البحرية وممارسة العقاب الجماعي”.
وفي السياق أشادت شركة النفط اليمنية بمستوى الوعي والتعاون الملموس من قبل المواطنين والتزامهم بالإرشادات التموينية خلال الأزمة الحالية للوقود والتي فرضها التحالف.
وجددت دعوتها لكل أحرار العالم بالضغط على قوى العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن جميع السفن المحتجزة.
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