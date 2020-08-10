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عدن - ياسمين التهامي - الصين تحول المواطنين في الإمارات والبحرين إلى تجارب بشرية ل"لقاح كورونا"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وزارة الصحة البحرينية يوم الاثنين إن شركة سينوفارم المملوكة للدولة في الصين بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح لمرض كوفيد-19 في البحرين، وذلك بعد بدء تجارب مماثلة في الإمارات الشهر الماضي. وتمثل التجارب البشرية، التي بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في منتصف يوليو/تموز، شراكة بين مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم وشركة جي 42 المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية، "أشيش كوشي"، إن توسيع التجربة لتشمل البحرين سيزيد عدد المشاركين ليصبح على قدم المساواة مع تجارب في دول بها عدد أكبر بكثير من السكان. وذكرت وزارة الصحة في البحرين أن الدراسة التي تستخدم لقاحا غير نشط ستشمل حوالي ستة آلاف متطوع من المواطنين والمقيمين في البحرين على مدى 12 شهرا. ولا يوجد لقاح معتمد للاستخدام التجاري لمرض كوفيد-19 حتى الآن. وذكر بيان مشترك صادر عن القائمين على التجربة أن التجارب في الإمارات حققت إنجازا يوم الخميس مع تلقي خمسة آلاف متطوع الجرعة. وجرى توسيع التجربة لتشمل مركزا آخر في إمارة الشارقة. وسجلت البحرين، التي يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة، أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض إلى جانب 162 وفاة. وزارة الصحة البحرينية يوم الاثنين إن شركة سينوفارم المملوكة للدولة في الصين بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح لمرض كوفيد-19 في البحرين، وذلك بعد بدء تجارب مماثلة في الإمارات الشهر الماضي. وتمثل التجارب البشرية، التي بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي في منتصف يوليو/تموز، شراكة بين مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم وشركة جي 42 المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية، "أشيش كوشي"، إن توسيع التجربة لتشمل البحرين سيزيد عدد المشاركين ليصبح على قدم المساواة مع تجارب في دول بها عدد أكبر بكثير من السكان. وذكرت وزارة الصحة في البحرين أن الدراسة التي تستخدم لقاحا غير نشط ستشمل حوالي ستة آلاف متطوع من المواطنين والمقيمين في البحرين على مدى 12 شهرا. ولا يوجد لقاح معتمد للاستخدام التجاري لمرض كوفيد-19 حتى الآن. وذكر بيان مشترك صادر عن القائمين على التجربة أن التجارب في الإمارات حققت إنجازا يوم الخميس مع تلقي خمسة آلاف متطوع الجرعة. وجرى توسيع التجربة لتشمل مركزا آخر في إمارة الشارقة. وسجلت البحرين، التي يبلغ تعداد سكانها 1.5 مليون نسمة، أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا المسبب للمرض إلى جانب 162 وفاة.

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