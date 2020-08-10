شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة للتظاهر دعمًا لحكومة "هادي" في شبوة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت الهيئة التنفيذية للائتلاف الوطني الجنوبي بمحافظة شبوة، الاثنين، انطلاق التحضيرات للتظاهرة التي من المقرر أن تنطلق الأحد القادم في مدينة عتق لدعم الحكومة الشرعية. وأهابت الهيئة خلال اجتماع لها عقد اليوم الاثنين، بأبناء محافظة شبوة بضرورة المشاركة الواسعة في التظاهرة الجماهيرية التي ستنطلق لمناصرة الحكومة الشرعية. وأقرت تشكيل لجان تنظيمية للتظاهرة التي ستنطلق الأحد القادم لدعم الشرعية في مدينة عتق عاصمة شبوة. وتأتي الخطوة بعد ساعات من دعوة الائتلاف الوطني الجنوبي الجماهير في المحافظات الجنوبية للاحتشاد في مسيرات خلال الأيام المقبلة دعماً للحكومة الشرعية. وطالب الائتلاف في بيان له، أبناء محافظة سقطرى للاحتشاد الكبير في حديبو مركز المحافظة يوم غد الثلاثاء لدعم الحكومة وتأكيدًا على الشراكة الوطنية ورفض محاولات الإقصاء والتهميش والوصاية. وحث أبناء شبوة على المشاركة الفاعلة في التظاهرة المقرر إقامتها الأحد المقبل في الـ16 من أغسطس بمدينة عتق، للتعبير عن وقوف أبناء المحافظة خلف القيادة السياسية في استعادة الدولة . ت الهيئة التنفيذية للائتلاف الوطني الجنوبي بمحافظة شبوة، الاثنين، انطلاق التحضيرات للتظاهرة التي من المقرر أن تنطلق الأحد القادم في مدينة عتق لدعم الحكومة الشرعية. وأهابت الهيئة خلال اجتماع لها عقد اليوم الاثنين، بأبناء محافظة شبوة بضرورة المشاركة الواسعة في التظاهرة الجماهيرية التي ستنطلق لمناصرة الحكومة الشرعية. وأقرت تشكيل لجان تنظيمية للتظاهرة التي ستنطلق الأحد القادم لدعم الشرعية في مدينة عتق عاصمة شبوة. وتأتي الخطوة بعد ساعات من دعوة الائتلاف الوطني الجنوبي الجماهير في المحافظات الجنوبية للاحتشاد في مسيرات خلال الأيام المقبلة دعماً للحكومة الشرعية. وطالب الائتلاف في بيان له، أبناء محافظة سقطرى للاحتشاد الكبير في حديبو مركز المحافظة يوم غد الثلاثاء لدعم الحكومة وتأكيدًا على الشراكة الوطنية ورفض محاولات الإقصاء والتهميش والوصاية. وحث أبناء شبوة على المشاركة الفاعلة في التظاهرة المقرر إقامتها الأحد المقبل في الـ16 من أغسطس بمدينة عتق، للتعبير عن وقوف أبناء المحافظة خلف القيادة السياسية في استعادة الدولة .

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