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عدن - ياسمين التهامي - سياج" تدين استهداف المدنيين بتعز وتطالب بمحاسبة المتهمين وبسط نفوذ الدولة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ منظمة سياج لحماية الطفولة "الجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها عصابات مسلحة خارجة عن القانون في مدينة تعز، وما نتج عنها من إعدامات خارج القانون طالت مدنيين عزل بينهم طفل". وطالبت المنظمة في بيان نشرته على (تويتر)، السلطات الأمنية والقضائية التحرك العاجل للقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة، وبسط نفوذ الدولة وسيادة القانون على المدينة. وحمّلت "سياج" الجهات المسؤولة في محافظة تعز المسؤولية الكاملة نتيجة "تراخيها وضعف قيامها بواجبها ضد العصابات الإجرامية التي تنشط في المدينة منذ سنوات". وكانت منظمة أطباء بلا حدود دعت الجماعات المسلحة للالتزام بالقانون الإنساني الدولي المسلحة وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وقالت المنظمة في حسابها على "تويتر" إن عدة اشتباكات مسلحة اندلعت خلال الأيام الماضية بين مجموعات مختلفة في مدينة تعز والمناطق المحيطة بها، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وصلوا إلى المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة. وسقط أمس الأحد، 4 قتلى وأصيب 7 آخرين أغلبهم مدنيين، في اشتباكات اندلعت وسط مدينة تعز بعد أيام من سقوط قتيل و13 جريحاً في حادثتين منفصلتين في المحافظة. منظمة سياج لحماية الطفولة "الجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها عصابات مسلحة خارجة عن القانون في مدينة تعز، وما نتج عنها من إعدامات خارج القانون طالت مدنيين عزل بينهم طفل". وطالبت المنظمة في بيان نشرته على (تويتر)، السلطات الأمنية والقضائية التحرك العاجل للقبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة، وبسط نفوذ الدولة وسيادة القانون على المدينة. وحمّلت "سياج" الجهات المسؤولة في محافظة تعز المسؤولية الكاملة نتيجة "تراخيها وضعف قيامها بواجبها ضد العصابات الإجرامية التي تنشط في المدينة منذ سنوات". وكانت منظمة أطباء بلا حدود دعت الجماعات المسلحة للالتزام بالقانون الإنساني الدولي المسلحة وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وقالت المنظمة في حسابها على "تويتر" إن عدة اشتباكات مسلحة اندلعت خلال الأيام الماضية بين مجموعات مختلفة في مدينة تعز والمناطق المحيطة بها، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وصلوا إلى المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة. وسقط أمس الأحد، 4 قتلى وأصيب 7 آخرين أغلبهم مدنيين، في اشتباكات اندلعت وسط مدينة تعز بعد أيام من سقوط قتيل و13 جريحاً في حادثتين منفصلتين في المحافظة.

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