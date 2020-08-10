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عدن - ياسمين التهامي - في سابقة غير معهودة ..جماعة الحوثي تفرض زي موحد لطالبات جامعة " صنعاء" وتوجيهات بفصل الطلاب (تفاصيل)

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جديد اب برس

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ل الجماعة الحوثية في اليمن المضي على خطى تنظيم داعش الإرهابي. فبعد أن أغلقت المقاهي لمنع الاختلاط، أصدرت أوامر بمنع الاختلاط في مرحلة التعليم الجامعي، ووجهت عمداء الكليات بفصل طالبات جامعة صنعاء عن الطلبة، وتحديد بوابات لدخول الذكور وأخرى للإناث، وحددت مواصفات خاصة للملابس المحتشمة. وفي هذا السياق، ذكرت مصادر طلابية في كليات جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي الحوثي القاسم محمد عباس، المعين رئيساً للجامعة، أصدر قراراً يلزم عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والأساتذة بالفصل بين الجنسين عند توزيع الطلبة على مجموعات لإعداد بحوث التخرج، بحيث يكون الذكور في مجموعات منفصلة، والإناث في مجموعات أخرى، من أجل تحقيق ما زعم أنه «هدف الجامعات اليمنية لإعداد شخصية إيمانية». ويضاف التعميم الذي اطلعت «الشرق الأوسط» عليه إلى توجيهات سابقة أصدرها الحوثيون بحق طلبة الجامعات، خصوصاً في جامعة صنعاء التي تعد أهم معقل للحركة الشبابية الرافضة للمشاريع الطائفية لميليشيات الحوثي، وهي التوجهات التي قضت بمنع الاختلاط في القاعات الدراسية، وتخصيص مداخل خاصة للذكور، وأخرى للإناث، في مختلف الكليات، وحتى في بعض القاعات الدراسية. كما حدد توجيه آخر مواصفات الزي الذي على طالبات الجامعة ارتداؤه لتحقيق شروط الحشمة، وفق مقاييس هذه الجماعة. وذكر طلبة في جامعات خاصة في صنعاء، وأسر طلبة في المدارس الأهلية الأساسية والثانوية، أن ميليشيات الحوثي ألزمت الجامعات الخاصة أيضاً بفصل الطلبة عن الطالبات، وفرض زي محدد على الطالبات، تمنع الطالبة بموجبه من دخول الجامعة إذا كانت ترتدي عباءة قصيرة، أو إذا لم تقم بتغطية أي خصلة من شعرها بالحجاب، والأمر ذاته في المدارس، حيث ألزمت المدارس الأهلية بفصل الطالبات عن الطلبة من الصف الخامس الابتدائي وما فوق. وقالت إحدى الطالبات لـ«الشرق الأوسط» إن مندوبين عن مكاتب التربية في العاصمة ينفذون حملات تفتيش دورية على المدارس للتأكد من التزامها بفصل الذكور عن الإناث، وتدريس مناهج التربية الإسلامية المعدلة التي تكرس الفكر الطائفي، وكذا للتأكد من التزام المعلمات والمعلمين بعمل حصص توعية سياسية وفكرية للطلاب للترويج لفكر الميليشيات والتحريض على القتال. وأكدت الطالبة أن التلاميذ مع معلميهم يسخرون من التعليمات الحوثية، حيث يظهرون التزاماً شكلياً عند وصول المفتشين، لكنهم يعودون لذم هذه الأفكار والتوجيهات عند مغادرة المفتشين.