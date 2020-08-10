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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 10-08-2020? - آخر تحديث الاثنين 10-8-2020? وردنا الآن..مقتل اثنين من ابرز القيادات الحوثية في المواجهات المحتدمة بجبهة " البيضاء " (الأسماء) شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ مصادر مطلعة عن مصرع قياديين حوثيين بارزين في المواجهات المتصاعدة في جبهة " قيفة " بمحافظة البيضاء . وأكدت المصادرلـ"اليمني اليوم" مقتل القيادي الحوثي"ابراهيم اسماعيل راوية"والقيادي الحوثي "عبدالرحمن المضواحي" مع العشرات من مليشيات الحوثي الإنقلابية على إيدي قبائل قيفة بمحافظة البيضاء. مصادر مطلعة عن مصرع قياديين حوثيين بارزين في المواجهات المتصاعدة في جبهة " قيفة " بمحافظة البيضاء . وأكدت المصادرلـ"اليمني اليوم" مقتل القيادي الحوثي"ابراهيم اسماعيل راوية"والقيادي الحوثي "عبدالرحمن المضواحي" مع العشرات من مليشيات الحوثي الإنقلابية على إيدي قبائل قيفة بمحافظة البيضاء.

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