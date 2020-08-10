اخبار الخليج / اخبار اليمن

وردنا الآن..مقتل اثنين من ابرز القيادات الحوثية في المواجهات المحتدمة بجبهة " البيضاء " (الأسماء)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن..مقتل اثنين من ابرز القيادات الحوثية في المواجهات المحتدمة بجبهة " البيضاء " (الأسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 10-08-2020? - آخر تحديث الاثنين 10-8-2020?

وردنا الآن..مقتل اثنين من ابرز القيادات الحوثية في المواجهات المحتدمة بجبهة " البيضاء " (الأسماء)

 

شاهد تكملة الخبر في الأسفل 

 

 

جديد اب برس

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

مصادر مطلعة عن مصرع قياديين حوثيين بارزين في المواجهات المتصاعدة في جبهة " قيفة " بمحافظة البيضاء . وأكدت المصادرلـ"اليمني اليوم" مقتل القيادي الحوثي"ابراهيم اسماعيل راوية"والقيادي الحوثي "عبدالرحمن المضواحي" مع العشرات من مليشيات الحوثي الإنقلابية على إيدي قبائل قيفة بمحافظة البيضاء.
dfc78baef7.jpg
a8fc9c2271.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الآن..مقتل اثنين من ابرز القيادات الحوثية في المواجهات المحتدمة بجبهة " البيضاء " (الأسماء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا