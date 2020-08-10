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عدن - ياسمين التهامي - تنديد حكومي بجريمة تعذيب الحوثيين لأسير حتى الموت والتمثيل بجثته !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وزير الإعلام معمر الارياني واستنكر بشدة الجريمة الارهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا بإعدام الأسير البطل عبدالحافظ عبدالرب الطاهري من ابناء مديرية الطفة بمحافظة ‎البيضاء.وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن المليشيا الحوثية اعدمت الأسير عبد الحافظ الطاهري بعد ان قامت بتعذيبه بشكل وحشي وقطع لسانه واذنيه وجدع أنفه وفقئ عينيه، واحراق جثته قبل تسليمها لأسرته".‏واضاف الارياني "أن هذه الجريمة البشعة التي هزت الراي العام اليمني تؤكد وحشية واجرام مليشيا الحوثي الارهابية وتنصلها عن كل القوانين والاعراف والقيم والعادات والتقاليد وتعاليم ديننا الاسلامي السمحة، وهي تكرار لمشاهد التعذيب الوحشي التي مارستها التنظيمات الارهابية "القاعدة، داعش" بحق الأسرى".‏ودعا الإرياني الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة منظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة جرائم مليشيا الحوثي الارهابية، وسرعة التدخل لحماية وتأمين سلامة كافة الأسرى والمختطفين في معتقلاتها غير القانونية والضغط لإطلاقهم فوراً دون قيد او شرط تنفيذا لبنود اتفاق السويد. وزير الإعلام معمر الارياني واستنكر بشدة الجريمة الارهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا بإعدام الأسير البطل عبدالحافظ عبدالرب الطاهري من ابناء مديرية الطفة بمحافظة ‎البيضاء.وقال وزير الإعلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن المليشيا الحوثية اعدمت الأسير عبد الحافظ الطاهري بعد ان قامت بتعذيبه بشكل وحشي وقطع لسانه واذنيه وجدع أنفه وفقئ عينيه، واحراق جثته قبل تسليمها لأسرته".‏واضاف الارياني "أن هذه الجريمة البشعة التي هزت الراي العام اليمني تؤكد وحشية واجرام مليشيا الحوثي الارهابية وتنصلها عن كل القوانين والاعراف والقيم والعادات والتقاليد وتعاليم ديننا الاسلامي السمحة، وهي تكرار لمشاهد التعذيب الوحشي التي مارستها التنظيمات الارهابية "القاعدة، داعش" بحق الأسرى".‏ودعا الإرياني الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة منظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة جرائم مليشيا الحوثي الارهابية، وسرعة التدخل لحماية وتأمين سلامة كافة الأسرى والمختطفين في معتقلاتها غير القانونية والضغط لإطلاقهم فوراً دون قيد او شرط تنفيذا لبنود اتفاق السويد.

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