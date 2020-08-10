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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي بريطانيا تكشف سبب رفض الحوثيين خطة الأمم المتحدة بشأن خزان “صافر”!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون سبب رفض الحوثيين خطة الأمم المتحدة لصيانة خزان النفط العائم “صافر” الذي يرسو في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وقال السفير البريطاني في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون سبب رفض الحوثيين خطة الأمم المتحدة لصيانة خزان النفط العائم “صافر” الذي يرسو في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وقال السفير البريطاني في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية إن الحوثيين “لديهم شكوك بخصوص خطة الأمم المتحدة، وهذا غير مناسب، هناك شركة من سنغافورة تعمل معها الأمم المتحدة، مختصة في هذا المجال، وطلبت الأمم المتحدة تأشيرات من الحوثيين، ولكنهم يقولون إنهم يريدون شركة أخرى”. مجلة أمريكية تحذر مليشيات الحوثي: عنادكم في قضية الناقلة صافر قد يكلفكم خسائر سياسية وعسكرية الخارجية الأمريكية تدعو الحوثيين للوفاء بتعهداتهم وتسهيل مهمة فريق تقييم خزان صافر كيف تحولت “صافر” من مورد اقتصادي إلى تهديد إقليمي؟.. القصة الكاملة وأكد آرون أن الحوثيين “لم يرفضوا الحل، لكن رفضوا خطة الأمم المتحدة. هذه المشكلة. وحالياً الأمم المتحدة في اتصال مع الحوثيين”. وأشار إلى أن “تكاليف العملية كبيرة وتقدر بملايين الدولارات، وهي ليست في متناول الحوثيين، وليست لديهم الخبرة، هم يحتاجون مساعدة الأمم المتحدة وأن تكون العملية دولية”. وشدد السفير البريطاني على أن “المشكلة كبيرة وخطيرة، وعملية تقييم وإصلاح السفينة صافر لن تتم خلال أيام”. وتابع “لدينا الوقت، لكن نحتاج سرعة من السلطات الحوثية لتيسير عملية الأمم المتحدة (…) الفريق سيرى الوضع على الأرض، ويمكن عمل بعض الإصلاحات، بعد ذلك سيضعون خطة جديدة لما سيتم عمله لاحقاً. هذا الفريق بداية تقييم المشكلة وليس الحل بل وضع خطة مناسبة لحل المشكلة كاملة”. ويواجه خزان “صافر” النفطي خطر الانفجار أو تسريب حمولته، المقدرة بنحو 1.40 مليون برميل من النفط الخام؛ جراء تعرض هيكله الحديدي للتآكل والتحلل بسبب غياب الصيانة.

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