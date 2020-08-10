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عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية يسوي المنازل أرضا (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وسائل إعلام أمريكية أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، وسوى عدة منازل بالأرض. وأظهرت صور بثتها قناة "دابليو بي إف إف" التلفزيونية قطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله. وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء، أنهم أنقذوا ثلاثة أشخاص على الأقل. وسائل إعلام أمريكية أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، وسوى عدة منازل بالأرض. وأظهرت صور بثتها قناة "دابليو بي إف إف" التلفزيونية قطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام حوله. وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء، أنهم أنقذوا ثلاثة أشخاص على الأقل.

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