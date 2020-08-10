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عدن - ياسمين التهامي - جلسة تصوير حفل زفاف تتحول إلى كابوس جراء انفجار مرفأ بيروت .. فيديو !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ عروسان وهما يتصوران بمناسبة زفافهما، يوم الثلاثاء، خارج أحد المطاعم في لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت. وفي اللقطات التي قام المصور الفلسطيني إبراهيم حسن كتمتو بتصويرها، ظهر العروسان وهما يقفان بجانب بعضهما أمام عدسة الكاميرا، قبل أن تعصف بهما أمواج الانفجارات وتتحطم نوافذ المطعم من خلفهما. عروسان وهما يتصوران بمناسبة زفافهما، يوم الثلاثاء، خارج أحد المطاعم في لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت. وفي اللقطات التي قام المصور الفلسطيني إبراهيم حسن كتمتو بتصويرها، ظهر العروسان وهما يقفان بجانب بعضهما أمام عدسة الكاميرا، قبل أن تعصف بهما أمواج الانفجارات وتتحطم نوافذ المطعم من خلفهما.

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