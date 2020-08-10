شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة تركية كانها حورية من الجنة تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة التركية ​ناز ديج​ فيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي تغني أغنية الفنانة اللبنانية ​إليسا​ “حالة حب” باللغة العربية ومزجتها مضيفة كلمات باللغة التركية وعلقت: مزيج ..استمع الى النسختين واختاروا ما تفضلونه

وحصل الفيديو على نسب مشاهدة عالية جدا خصوصا من البلدان العربية الذين اثنوا على موهبة ناز. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • فنانة تركية كانها حورية من الجنة تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو • جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور • عارضة الأزياء الكويتية "فاطمة المؤمن" تتجاوز كل الخطوط الحمراء بظهورها الفاضح على البحر ..شاهد الصور • شاهد : مذيع شهير في ورطة حقيقية وفضيحة مدوية ..كان في بث مباشر من داخل المنزل فظهرت زوجته خلفه عارية تماما كما خلقها الله .. والمفاجأة بردة فعله الصادمة .."فيديو" • عريس سعودي ينتقم من عروسته في أول أسبوع الزواج .. أفقدها الذاكرة وأدخل ذئباً عليها ورماها عارية في الشارع .. وعند التحقيق معه اعترف بمفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..شاهد • تسريب فيديو صادم للفنانة ياسمين صبري وهي تسبح شبه عارية .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة على ظهورها الفاضح ..شاهد Advertisements • مذيعة قناة MBC تتزوج أوسم طيار سعودي ..استضافته في برنامج "صباح الخير يا عرب" ولم تستطع تمالك نفسها امام جماله ..شاهد الصور • نجمة مسلسل " أرطغرل " تسقط فريسة في شباك الفضيحة .. وتصدم جمهورها بهذة الصور الخادشة ..شاهد • معلمة سعودية تخدع زوجها لمدة 9 أشهر .. وبعد أن نجحت حيلتها التي لم تخطر على بآل أحد كانت النهاية صادمة ومؤلمة وجعلتها تعض اصابع الندم ..شاهد • السعودية : فتاة مراهقة شديدة الجمال فتحت عبايتها واثارت جنون الشباب في المول فحدث مالم يتخيله أحد .. شاهد الفيديو • فضيحة اخلاقية تهز الكويت : رجل يأمر زوجته بخلع ملابسها والنوم في أحضان رجل آخر .. وبعد القبض عليه أعترف بمفاجئة صادمة لم يتخيلها أحد ..شاهد • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد ----------------------- يذكر ان الاخيرة هي خريجة برنامج المواهب “ذا فويس” بنسخته التركية وقد حصلت على اعجاب الجمهور وقتها وكل اعضاء لجنة التحكيم كما انها اصدرت العديد من الاعمال الخاصة بها.

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كانت هذه تفاصيل خبر فنانة تركية كانها حورية من الجنة تذهل لجنة التحكيم في برنامج ذا فويس .. هذا الفنان لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة المدوية ..شاهد الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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