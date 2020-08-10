وزير الإعلام يدين إعدام الميليشيات للأسير عبدالحافظ الطاهري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب وزير الإعلام، معمر الإرياني، عن إدانته وإستنكاره الشديدين، للجريمة الارهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا بإعدام الاسير البطل عبدالحافظ عبدالرب الطاهري من ابناء مديرية الطفة بمحافظة البيضاء، بعد ان قامت بتعذيبه بشكل وحشي وقطع لسانه واذنيه وجدع أنفه وفقئ عينيه، واحراق جثته قبل تسليمها لذويه .

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وقال الإرياني في سلسلة تغريدات له، أن هذه الجريمة البشعة التي هزت الراي العام اليمني تؤكد وحشية واجرام مليشيا الحوثي الارهابية وتنصلها عن كل القوانين والاعراف والقيم والعادات والتقاليد وتعاليم ديننا الاسلامي السمحه، وهي تكرار لمشاهد التعذيب الوحشي التي مارستها التنظيمات الارهابية "القاعدة، داعش" بحق الأسرى .

ودعا الإرياني، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة منظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة جرائم مليشيا الحوثي الارهابية، وسرعة التدخل لحماية وتأمين سلامة كافة الأسرى والمتختطفين في معتقلاتها غير القانونية والضغط لاطلاقهم تنفيذا لبنود اتفاق السويد