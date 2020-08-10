- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الإعلام يدين إعدام الميليشيات للأسير عبدالحافظ الطاهري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعرب وزير الإعلام، معمر الإرياني، عن إدانته وإستنكاره الشديدين، للجريمة الارهابية البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا بإعدام الاسير البطل عبدالحافظ عبدالرب الطاهري من ابناء مديرية الطفة بمحافظة البيضاء، بعد ان قامت بتعذيبه بشكل وحشي وقطع لسانه واذنيه وجدع أنفه وفقئ عينيه، واحراق جثته قبل تسليمها لذويه .
وقال الإرياني في سلسلة تغريدات له، أن هذه الجريمة البشعة التي هزت الراي العام اليمني تؤكد وحشية واجرام مليشيا الحوثي الارهابية وتنصلها عن كل القوانين والاعراف والقيم والعادات والتقاليد وتعاليم ديننا الاسلامي السمحه، وهي تكرار لمشاهد التعذيب الوحشي التي مارستها التنظيمات الارهابية "القاعدة، داعش" بحق الأسرى .
ودعا الإرياني، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وكافة منظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف والتعذيب إلى مغادرة مربع الصمت وإدانة جرائم مليشيا الحوثي الارهابية، وسرعة التدخل لحماية وتأمين سلامة كافة الأسرى والمتختطفين في معتقلاتها غير القانونية والضغط لاطلاقهم تنفيذا لبنود اتفاق السويد
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام يدين إعدام الميليشيات للأسير عبدالحافظ الطاهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.