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غريفيث إلى الرياض في زيارة غير معلنة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

غريفيث إلى الرياض في زيارة غير معلنة

متابعات_ الخليج 365

كشف مسؤول أممي عن زيارة غير معلنة قام بها المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث، الإثنين، إلى العاصمة الرياض لإقناع الحكومة اليمنية بالموافقة على المسودة الأممية لوقف إطلاق النار .

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ونقلت وكالة أنباء الأناضول، نقلاً عن المسؤول، إن غريفيث يصل الرياض الإثنين، في زيارة غير معلنة أو محددة المدة، لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة اليمنية (لم يحددهم).

 

وأوضح أن المباحثات تتركز حول إقناع الحكومة اليمنية بالموافقة على مسودة المبادرة الأممية لحل الأزمة المستمرة منذ نحو 6 سنوات لإيقاف القتال واستئناف مسار التسوية السياسية في البلاد. دون تفاصيل أكثر.

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