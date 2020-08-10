شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان في قلب العاصمة صنعاء .. حريق هائل وخسائر كبرى وألسنة الدخان تتصاعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق هائل في شارع حدة بالعاصمة صنعاء في احد الباصات. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed ووقع الحريق داخل باص قبل اليوم بصنعاء في حدة جوار شركة MTN. وقال مصدر محلي لكريتر سكاي الأنباء الأولية أن أحد أسباب الحريق هو أن الباص محمل بترول السوق البيضاء.

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