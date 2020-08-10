شكرا لقرائتكم خبر عن توحش يفوق داعش والقاعدة .. هكذا حول الحوثيون جثة أسير من الجيش الوطني ( يمنع مشاهدة الأطفال) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دانت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بحرق أحد أسرى الجيش الوطني والتمثيل بجثته.

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ونددت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء بما أقدم عليه المليشيا من حرق جثة الأسير الملازم عبدالحافظ عبدالرب الطاهري وفقع عينيه وقطع لسانه وبعض أجساء جسمه، في جريمة نكراء تضاف إلى سلسلة جرائم المليشيا الارهابية بحق اليمنيين.

وكان الملازم عبدالحافظ الطاهري قد أسر جراء المعارك الدائرة في محافظة البيضاء في يونيو الماضي.

وتشير المعلومات إلى أن مليشيا الحوثي قامت بتعذيب الشهيد وقطع أجزاء من جسده وهو لا يزال على قيد الحياة قبل أن يرتقي شهيداً جراء هذا التعذيب.

وناشدت منظمة إرادة كافة المنظمات المحلية والدولية للقيام بواجبها الإنساني والتحرك بمحاسبة مليشي الحوثي ووقف مثل هذه الجرائم بحق اليمنيين.