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عدن - ياسمين التهامي - خبير إيطالي يفسر سبب ظهور السحابة البرتقالية في انفجار بيروت !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ خبير المتفجرات الإيطالي دانيلو كوبي سبب ظهور السحابة البرتقالية في الانفجار الذى وقع في بيروت يوم الثلاثاءالماضي. ورجح الخبير أن موقع الحادث كان يشتمل على مواد تشارك في صناعة الأسلحة لذلك ظهرت السحابة بلون برتقالي مائل إلى اللون الأحمر. وأضاف الخبير انفجار نترات الأمونيوم يتولد عنه دومًا سحابة صفراء، مضيفا أن اللون الذى ظهر في الانفجار كان يشير إلى معدن الليثيوم، الذى يستخدم في صناعة الصواريخ، مستبعداً أن يكون سبب الانفجار الألعاب النارية. خبير المتفجرات الإيطالي دانيلو كوبي سبب ظهور السحابة البرتقالية في الانفجار الذى وقع في بيروت يوم الثلاثاءالماضي. ورجح الخبير أن موقع الحادث كان يشتمل على مواد تشارك في صناعة الأسلحة لذلك ظهرت السحابة بلون برتقالي مائل إلى اللون الأحمر. وأضاف الخبير انفجار نترات الأمونيوم يتولد عنه دومًا سحابة صفراء، مضيفا أن اللون الذى ظهر في الانفجار كان يشير إلى معدن الليثيوم، الذى يستخدم في صناعة الصواريخ، مستبعداً أن يكون سبب الانفجار الألعاب النارية.

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