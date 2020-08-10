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عدن - ياسمين التهامي - رئيس دولة عظمى يُهين هذا "الحاكم العربي" ويمنعه من الوقوف بجانبه على الهواء مباشرة .. شاهد من يكون؟ (فيديو)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ل نشطاء مقطع فيديو للمؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان ميشيل عون رئيس لبنان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويظهر فيه الحرس الشخصي وهو يمنع الرئيس اللبناني من التواجد في المؤتمر. وظهر في المقطع الذي انتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يرفض مصافحة عون في بداية المؤتمر الصحفي الذي تم عقده عقب وصوله إلى الأراضي اللبنانية لمتابعة تطورات انفجار مرفأ بيروت. رفض ماكرون لمصافحة عون قام الحرس الشخصي بالتحدث إلى الرئيس اللبناني لإقناعه بمغادرة المؤتمر بصورة غير لائقه وهو ما رفضه عون في البداية قبل أن ينصاع للأوامر ويرحل. المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي ل نشطاء مقطع فيديو للمؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان ميشيل عون رئيس لبنان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويظهر فيه الحرس الشخصي وهو يمنع الرئيس اللبناني من التواجد في المؤتمر. وظهر في المقطع الذي انتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يرفض مصافحة عون في بداية المؤتمر الصحفي الذي تم عقده عقب وصوله إلى الأراضي اللبنانية لمتابعة تطورات انفجار مرفأ بيروت. رفض ماكرون لمصافحة عون قام الحرس الشخصي بالتحدث إلى الرئيس اللبناني لإقناعه بمغادرة المؤتمر بصورة غير لائقه وهو ما رفضه عون في البداية قبل أن ينصاع للأوامر ويرحل. المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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