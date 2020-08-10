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عدن - ياسمين التهامي - سكان الأرض على موعد مع كارثة كبرى : فيضان قادم يغمر مساحات هائلة من الأرض !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت دراسة جديدة نشرت على موقع مجلة «نايتشر»، أن تغمر المياه مساحات هائلة من الأراضي بانتظام خلال القرن المقبل وحذرت الدراسة من أن الصعود الخطير للبحار يدفع بالمد والجزر والأمواج والعواصف إلى مزيد من المناطق الداخلية من الشواطئ، وفقا لموقع الحرة. وبحلول عام 2100، يتوقع العلماء أن تزيد الفيضانات الساحلية بنسبة 50% تقريبا، في حال فشلت الدول في الحد من الانبعاثات. ووفق أسوأ سيناريو تم بحثه في الدراسة، يمكن أن يتأثر نحو 287 مليون شخص، أي 4% من سكان العالم بالفيضانات الساحلية. وهذا السيناريو يهدد الأصول الساحلية التي تبلغ قيمتها حوالي 14 تريليون دولار أمريكي، أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقال مهندس البنية التحتية، إبرو كيريزتشي، لصحيفة نيويورك تايمز: «على الرغم من أن متوسط مستويات سطح البحر يرتفع ببطء نسبيًا، إلا أننا وجدنا أن مخاطر الفيضانات الأخرى هذه مثل المد العالي والعواصف العاتية والموجات المكسرة ستصبح أكثر تكرارا وأكثر كثافة». ويشير الفريق المعد للدراسة إلى أن هناك بعض أجزاء العالم التي تبدو بالفعل معرضة بشكل خاص لنوبات الفيضانات. وفي الولايات المتحدة، تشمل هذه النقاط الساخنة كارولينا الشمالية وفرجينيا وميريلاند، وأيضا أوروبا، تشمل المملكة المتحدة وشمال فرنسا وشمال ألمانيا. وفي آسيا، تشمل الصين وبنجلاديش والبنغال الغربية وأجزاء من الهند، وفي الجنوب العالمي، تشمل الإقليم الشمالي لأستراليا. ت دراسة جديدة نشرت على موقع مجلة «نايتشر»، أن تغمر المياه مساحات هائلة من الأراضي بانتظام خلال القرن المقبل وحذرت الدراسة من أن الصعود الخطير للبحار يدفع بالمد والجزر والأمواج والعواصف إلى مزيد من المناطق الداخلية من الشواطئ، وفقا لموقع الحرة. وبحلول عام 2100، يتوقع العلماء أن تزيد الفيضانات الساحلية بنسبة 50% تقريبا، في حال فشلت الدول في الحد من الانبعاثات. ووفق أسوأ سيناريو تم بحثه في الدراسة، يمكن أن يتأثر نحو 287 مليون شخص، أي 4% من سكان العالم بالفيضانات الساحلية. وهذا السيناريو يهدد الأصول الساحلية التي تبلغ قيمتها حوالي 14 تريليون دولار أمريكي، أو 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وقال مهندس البنية التحتية، إبرو كيريزتشي، لصحيفة نيويورك تايمز: «على الرغم من أن متوسط مستويات سطح البحر يرتفع ببطء نسبيًا، إلا أننا وجدنا أن مخاطر الفيضانات الأخرى هذه مثل المد العالي والعواصف العاتية والموجات المكسرة ستصبح أكثر تكرارا وأكثر كثافة». ويشير الفريق المعد للدراسة إلى أن هناك بعض أجزاء العالم التي تبدو بالفعل معرضة بشكل خاص لنوبات الفيضانات. وفي الولايات المتحدة، تشمل هذه النقاط الساخنة كارولينا الشمالية وفرجينيا وميريلاند، وأيضا أوروبا، تشمل المملكة المتحدة وشمال فرنسا وشمال ألمانيا. وفي آسيا، تشمل الصين وبنجلاديش والبنغال الغربية وأجزاء من الهند، وفي الجنوب العالمي، تشمل الإقليم الشمالي لأستراليا.

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