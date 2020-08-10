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عدن - ياسمين التهامي - مذيع الجزيرة "فيصل القاسم" يكشف عن إجماع عربي ودولي على تسليم هذه الدولة العربية لإيران (الاسم)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الإعلامي السوري، فيصل القاسم، المذيع بقناة "الجزيرة"، الطبقة الحاكمة في لبنان، التي قال إنها تأتمر بأوامر الخارج، وأشار بشكل خاص إلى ما سماها بـ "ميليشيات إيران"، في إشارة إلى النفوذ الإيراني في البلاد. وقال القاسم في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "ليس هناك نظام حكم في لبنان بل هناك بورصة وهناك مساهمون يملكون أسهماً، وكلهم من خارج لبنان.. وعندما يتفق المساهمون يصلح حال لبنان المسكين". وأضاف: "المساهمون في بورصة النظام اللبناني كلهم مجمعون على تخويل ميليشيات إيران بإدارة البورصة اللبنانية والتحكم برقاب الشعب اللبناني بمن فيهم العرب والإسرائيليون والأمريكيون والفرنسيون ووووو...لقد تم تسليم لبنان للإيراني وهو مطمئن حتى لو احترقت البلاد وتشردت العباد كما في العراق وسوريا". وتابع القاسم متسائلاً: "سؤال يتكرر كثيراً...هل احتلت إيران العراق وسوريا واليمن ولبنان بقوتها الذاتية أم بمباركة ضباع العالم الكبار؟". الإعلامي السوري، فيصل القاسم، المذيع بقناة "الجزيرة"، الطبقة الحاكمة في لبنان، التي قال إنها تأتمر بأوامر الخارج، وأشار بشكل خاص إلى ما سماها بـ "ميليشيات إيران"، في إشارة إلى النفوذ الإيراني في البلاد. وقال القاسم في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "ليس هناك نظام حكم في لبنان بل هناك بورصة وهناك مساهمون يملكون أسهماً، وكلهم من خارج لبنان.. وعندما يتفق المساهمون يصلح حال لبنان المسكين". وأضاف: "المساهمون في بورصة النظام اللبناني كلهم مجمعون على تخويل ميليشيات إيران بإدارة البورصة اللبنانية والتحكم برقاب الشعب اللبناني بمن فيهم العرب والإسرائيليون والأمريكيون والفرنسيون ووووو...لقد تم تسليم لبنان للإيراني وهو مطمئن حتى لو احترقت البلاد وتشردت العباد كما في العراق وسوريا". وتابع القاسم متسائلاً: "سؤال يتكرر كثيراً...هل احتلت إيران العراق وسوريا واليمن ولبنان بقوتها الذاتية أم بمباركة ضباع العالم الكبار؟".

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