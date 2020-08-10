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عدن - ياسمين التهامي - اليمن يشارك في المهرجان الدولي "مغرب الحكايات"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت اليمن، في افتتاح الدورة الـ17 من المهرجان الدولي (مغرب الحكايات) الذي تنظمه المملكة المغربية خلال الفترة من 8 ـ 30 أغسطس الجاري، تحت شعار "الكلمة للعالم في مواجهة جائحة فيروس ت اليمن، في افتتاح الدورة الـ17 من المهرجان الدولي (مغرب الحكايات) الذي تنظمه المملكة المغربية خلال الفترة من 8 ـ 30 أغسطس الجاري، تحت شعار "الكلمة للعالم في مواجهة جائحة فيروس كورونا ". وحسب وكالة "سبأ" الحكومية، فإن "المهرجان يشمل عروضا عن مدن تاريخية وعروضا فنية ومسابقات لأجمل الحكايات والحكاواتية المبدعين والمبدعات في عدة دول بينها اليمن". وأكد سفير اليمن لدى المغرب عز الدين الأصبحي أن "المشترك الثقافي بين اليمن والمغرب يؤكد العمق الحضاري الواحد لهذه الأمة". وأوضح أن "التراث اليمني في فنون الحكاية ذو خصوصية يمانية مبهرة فمن خلال فن الحكاية نقل الإنسان الأول كل تجاربه ومشاعره ووثق كل اللحظات التي صارت وقائع تاريخية تميز يمنا مبهرا برواته ومبدعيه". من جانبهاً أشارت الوزيرة المغربية السابقة، خبيرة التراث الثقافي ورئيسة المهرجان ورئيسة جمعية لقاءات للتربية والثقافة الدكتورة نجيمة طايطاي، إلى أن "المهرجان في هذه الدورة أكثر تميزا في مواجهة الكوارث وتحدي الأزمات، في خطوة لتعزيز دور الحكاية وتوحيد اللسان في مواجهة الكوارث".

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