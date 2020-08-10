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عدن - ياسمين التهامي - الأمم المتحدة تعلن عن دعم لتعزيز حماية النساء باليمن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ اخبار الأمم المتحدة تعلن عن دعم لتعزيز حماية النساء باليمن أغسطس 9, 2020 صنعاء – عبدالله غيلان : أعلنت الأمم المتحدة عن تلقيها مساعدات إضافية من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، لتوفير خدمات للفئات الأكثر ضعفًا من النساء لمواجهة الحرب وثلاثي الأوبئة، وسط تحذيرات أممية من ارتفاع معدل العنف ضد الفتيات في اليمن. وقال بيان صحفي لصندوق الامم المتحدة حصل “المشاهد” على نسخة منه، إن المنظمة الدولية في اليمن تلقت (3.1 مليون دولار أمريكي) كدعم من الوكالة السويدية لإنشاء خمس مساحات آمنة جديدة للنساء والفتيات. وأضاف البيان، أن هذا الدعم سيشمل أيضًا زيادة عدد المناطق المدعومة بخدمات حماية المرأة من 60 إلى 84 مديرية، ودفع مزيدٍ من النساء للمشاركة في أنشطة سبل العيش والتمكين الاقتصادي. إلى ذلك، أكد نيستور أوموهانجي القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، أن هذه المنحة الإضافية سوف تمكن المنظمة من مواصلة عملها في توفير خدمات الحماية الأساسية. وأوضح، أن النساء والفتيات أصبح وضعهن يدعو للقلق، نتيجة خطر الحرب والكوليرا والمجاعة، بالإضافة إلى اخبار الأمم المتحدة تعلن عن دعم لتعزيز حماية النساء باليمن أغسطس 9, 2020 صنعاء – عبدالله غيلان : أعلنت الأمم المتحدة عن تلقيها مساعدات إضافية من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، لتوفير خدمات للفئات الأكثر ضعفًا من النساء لمواجهة الحرب وثلاثي الأوبئة، وسط تحذيرات أممية من ارتفاع معدل العنف ضد الفتيات في اليمن. وقال بيان صحفي لصندوق الامم المتحدة حصل “المشاهد” على نسخة منه، إن المنظمة الدولية في اليمن تلقت (3.1 مليون دولار أمريكي) كدعم من الوكالة السويدية لإنشاء خمس مساحات آمنة جديدة للنساء والفتيات. وأضاف البيان، أن هذا الدعم سيشمل أيضًا زيادة عدد المناطق المدعومة بخدمات حماية المرأة من 60 إلى 84 مديرية، ودفع مزيدٍ من النساء للمشاركة في أنشطة سبل العيش والتمكين الاقتصادي. إلى ذلك، أكد نيستور أوموهانجي القائم بأعمال صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، أن هذه المنحة الإضافية سوف تمكن المنظمة من مواصلة عملها في توفير خدمات الحماية الأساسية. وأوضح، أن النساء والفتيات أصبح وضعهن يدعو للقلق، نتيجة خطر الحرب والكوليرا والمجاعة، بالإضافة إلى كورونا ، مؤكدًا على أنه يجب العمل لضمان حصولهن على الخدمات التي يحتجن إليها لحماية أنفسهن من العنف وسوء المعاملة. وبحسب تقارير أممية حديثة، فإن 400 امرأة تموت كل عام، بينما تُجبر 33 ألف فتاة على الزواج، بالإضافة إلى تعرض أكثر من تسعة بالمائة من الفتيات للختان في اليمن.

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