شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الرياح تتسبب بانهيار منزل وتحطيم سيارات في حافة حسين بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مدينة عدن هذا الصباح رياح شديدة أدت إلى إنهيار سور احد المنازل القديمة في أحد احياء " حافة حسين " مما تسبب بتضرر ثلاث سيارات لمواطنين أضراراً جسيمة .

وكانت الرياح القوية جدا وصلت سرعتها إلى 28 عقدة في البحر و 22 عقدة في البر .

وحذر خفر السواحل المواطنين من الذهاب إلى البحر سواء في رحلات بحرية أوالسباحة أو أي شي متعلق بالبحر .

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