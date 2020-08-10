عـــــــــــــاجل : انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية يسوي المنازل أرضا (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن انفجارا قويا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، وسوى عدة منازل بالأرض. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأظهرت صور بثتها قناة "دابليو بي إف إف" التلفزيونية قطاعا من صف من المنازل وقد سوي بالأرض وتناثر الحطام وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن أفراد في فرق الإطفاء، أنهم أنقذوا ثلاثة أشخاص على الأقل

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