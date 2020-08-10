شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. مصر تعلن قبل قليل وفاة مصطفى حفناوي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وسائل اعلام مصرية قبل قليل وفاة مصطفى حفناوي بعد أيام إصابته بجلطة فى المخ . وأعلن المدون محمود عبد المنعم، وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. مصر تعلن قبل قليل وفاة مصطفى حفناوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.