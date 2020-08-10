جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة ضبطت الأجهزة الامنية في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة المدعو (ي. م. د) 21 عاماً بتهمة صناعة وترويج الخمر.

وذكرت شرطة المديرية أنه تم ضبط المتهم إثناء قيامه بتصنيع الخمر في حوش منزل أحد المواطنين، والعثور على كمية من الخمر وأدوات لتصنيع الخمر.

وأفاد رجال الشرطة أن المتهم من أرباب السوابق في السرقة وترويج الخمور.

وتم إحالة المتهم والمضبوطات للإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط متهم بصناعة وترويج الخمور في الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.