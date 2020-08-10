شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يوجه الحكومة بشان العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بشراء مولدات كهربائية. Advertisements ووجه بشراء ثلاثة مولدات بصورة عاجلة لسد عجز الطاقة الكهربائية في حقول بئر أحمد وبئر ناصر والمناصرة. و التي تغذي مديريات كريتر والمعلا والتواهي وخور مكسر والبريقة وأجزاء من مديرية المنصورة.

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