شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يوجه الحكومة بشان العاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بشراء مولدات كهربائية.
ووجه بشراء ثلاثة مولدات بصورة عاجلة لسد عجز الطاقة الكهربائية في حقول بئر أحمد وبئر ناصر والمناصرة.
و التي تغذي مديريات كريتر والمعلا والتواهي وخور مكسر والبريقة وأجزاء من مديرية المنصورة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس هادي يوجه الحكومة بشان العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.