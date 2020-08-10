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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يطلع على سير العمل في مركز اللغة المهرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
الخليج 365 - المهرة
اطلع محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، على طبيعة نشاط مركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث، وخطط المركز المزمع تنفيذها خلال الفترات القادمة.
وتعرف المحافظ ياسر خلال لقائه ،اليوم ، بقيادة مركز اللغة المهرية ،على الأعمال التي يسعى المركز لتنفيذها، وفي مقدمتها فعالية تدشين كتاب "الشعر المهري .. سماته الفنية والجمالية وتركيبته العروضية" للباحث عبد المجيد بن عويض الجعفري، المقررة يوم الأربعاء القادم في مقر المركز.
وشدد محافظ المهرة، على ضرورة مضاعفة الجهود ومواصلة العمل على توثيق الموروث الفكري والثقافي لمحافظة المهرة وإبرازه بالصورة الأجمل، بحيث يكون متاحاً للاطلاع من قبل كل الدارسين والمهتمين في العالم أجمع.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث الدكتور سعيد القميري، بأن كتاب "الشعر المهري" يعد باكورة إصدارات المركز ..متطرقا إلى جهود واستعدادات المركز لإقامة العديد من الأعمال والفعاليات.
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