الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا تلقي القبض على سارق عقب التعميم عليه بمداخل المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

الخليج 365 - حضرموت

ألقت الاجهزة الامنية في نقطة شرج بن طالب التابعة لمعسكر الحمراء بالمدخل الغربي لمدينة المكلا مساء امس الاحد على سارق عقب التعميم عليه من قبل مركز القيادة والسيطرة بالمحافظة.



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وكان مركز القيادة والسيطرة قد أصدر تعميم لجميع مداخل ومخارج المحافظة بأوصاف السارق ونوع السيارة التي يقودها ليتم القبض عليه في نقطة شرج بن طالب أثناء محاولته الهروب لخارج المحافظة .

وأشادت قيادة المنطقة العسكرية الثانية باليقظة والحس الأمني في نقطة شرج بن طالب إحدى النقاط الرئيسية في المدخل الغربي لمدينة المكلا