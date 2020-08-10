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الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا تلقي القبض على سارق عقب التعميم عليه بمداخل المكلا

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اليمن العربي - حضرموت 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا تلقي القبض على سارق عقب التعميم عليه بمداخل المكلا

الخليج 365 - حضرموت

ألقت الاجهزة الامنية في نقطة شرج بن طالب التابعة لمعسكر الحمراء بالمدخل الغربي لمدينة المكلا مساء امس الاحد على سارق عقب التعميم عليه من قبل مركز القيادة والسيطرة بالمحافظة.

 

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وكان مركز القيادة والسيطرة قد أصدر تعميم لجميع مداخل ومخارج المحافظة بأوصاف السارق ونوع السيارة التي يقودها ليتم القبض عليه في نقطة شرج بن طالب أثناء محاولته الهروب لخارج المحافظة .

 

وأشادت قيادة المنطقة العسكرية الثانية باليقظة والحس الأمني في نقطة شرج بن طالب إحدى النقاط الرئيسية في المدخل الغربي لمدينة المكلا

 

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