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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأجهزة الأمنية بمدينة المكلا تلقي القبض على سارق عقب التعميم عليه بمداخل المكلا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
الخليج 365 - حضرموت
ألقت الاجهزة الامنية في نقطة شرج بن طالب التابعة لمعسكر الحمراء بالمدخل الغربي لمدينة المكلا مساء امس الاحد على سارق عقب التعميم عليه من قبل مركز القيادة والسيطرة بالمحافظة.
وكان مركز القيادة والسيطرة قد أصدر تعميم لجميع مداخل ومخارج المحافظة بأوصاف السارق ونوع السيارة التي يقودها ليتم القبض عليه في نقطة شرج بن طالب أثناء محاولته الهروب لخارج المحافظة .
وأشادت قيادة المنطقة العسكرية الثانية باليقظة والحس الأمني في نقطة شرج بن طالب إحدى النقاط الرئيسية في المدخل الغربي لمدينة المكلا
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